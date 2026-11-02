Avic Heavy Machinery präsentierte Quartalsergebnisse

Avic Heavy Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Avic Heavy Machinery vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avic Heavy Machinery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.71 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.03 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch