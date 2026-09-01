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01.09.2026 06:37:00
Avic Heavy Machinery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avic Heavy Machinery hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.41 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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