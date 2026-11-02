Avic (Chengdu) Uas A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avic (Chengdu) Uas A lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Avic (Chengdu) Uas A im vergangenen Quartal 144.0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 87.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avic (Chengdu) Uas A 1.11 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch