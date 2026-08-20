Avic (Chengdu) Uas A präsentierte Quartalsergebnisse

Avic (Chengdu) Uas A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.06 CNY. Im letzten Jahr hatte Avic (Chengdu) Uas A einen Gewinn von 0.020 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avic (Chengdu) Uas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 422.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 202.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch