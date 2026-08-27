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27.08.2026 16:49:01

Aviator übernimmt Bodenabfertigung für Lufthansa Group in Göteborg

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Die Aviator Airport Alliance übernimmt den Angaben zufolge ab dem 1. Dezember die komplette Bodenabfertigung – einschliesslich Enteisung und Vereisungsschutz – für die Lufthansa Group am Flughafen Göteborg-Landvetter. Der Vertrag läuft vier Jahre bis zum 30. November 2030 und deckt rund 70 Turnarounds pro Woche für fünf Fluggesellschaften des Konzerns ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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