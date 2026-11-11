Aviat Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aviat Networks hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aviat Networks ein Ergebnis je Aktie von 0.010 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.99 Prozent auf 102.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch