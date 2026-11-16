AVG Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AVG Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AVG Logistics 3.27 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat AVG Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 1.52 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch