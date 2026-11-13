AVEX GROUP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AVEX GROUP gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27.53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 2.42 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AVEX GROUP einen Umsatz von 31.29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch