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12.10.2026 06:37:00
Avenue Supermarts informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avenue Supermarts liess sich am 10.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avenue Supermarts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 11.40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avenue Supermarts 10.53 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196.44 Milliarden INR – ein Plus von 17.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avenue Supermarts 166.76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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