Aveer Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aveer Foods hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aveer Foods mit einem Umsatz von insgesamt 389.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2.35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch