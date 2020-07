Avec un million de dollars américains en prix, le concours d'innovation HUAWEI HMS App se mondialise

Les meilleurs développeurs de cinq régions sont invités à créer des applications novatrices en intégrant au cœur HMS une suite complète de capacités Jeu de puces-Dispositif-Nuage de Huawei

Un million de dollars américains au total de prix en espèces, financés par le programme Shining-Star, seront offerts aux développeurs du monde entier dans le cadre d'un concours phare

Les prix offerts comprennent des ressources promotionnelles HUAWEI AppGallery pour atteindre 650 millions d'utilisateurs de dispositifs Huawei et plus encore

SHENZHEN, Chine, 1er juillet 2020 /CNW/ -- Des développeurs du monde entier sont invités à mettre leurs compétences à l'épreuve sur une scène mondiale avec le lancement du concours HUAWEI HMS App Innovation Contest, Apps UP, lancé 30 juin.

Le premier concours verra les participants se mesurer à d'autres développeurs chevronnés pour créer des applications novatrices qui améliorent le quotidien et aident à le naviguer. Le concours Apps UP fournit aux développeurs de chacune des cinq régions du concours : Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine et Chine une plateforme qui leur permettra de présenter leurs compétences et leurs innovations.

Le cœur HMS intègre les capacités Jeu de puces-Dispositif-Nuage de Huawei, fournissant des capacités de base aux développeurs telles que la trousse d'apprentissage machine, l'Intelligence artificielle élevée, le moteur de RA et plus encore. Les développeurs peuvent facilement obtenir un accès direct et une distribution mondiale de l'information tous scénarios sur tous les appareils en intégrant leurs applications au cœur HMS.

Grâce à la croissance continue d'AppGallery et à sa place parmi les trois principaux marchés mondiaux des applications, les gagnants du concours Apps UP pourront voir leurs applications présentées sur HUAWEI AppGallery, ce qui les rendra accessibles à des centaines de millions d'utilisateurs de dispositifs dans plus de 170 pays et régions. Ils pourront également profiter des avantages d'AppGallery Connect, une plateforme ouverte de services centralisés pour les applications mobiles, qui aide les développeurs à innover et à réaliser des opérations efficaces.

Des prix et plus grands avantages sont notamment :

Un million de dollars américains au total financés par le programme Shining-Star, sous forme de prix en espèces dans les catégories suivantes : meilleure application, meilleur jeu, meilleure application d'impact social, application la plus populaire, mention honorable

Possibilité de participer à un concours à échelle mondiale et de montrer ses capacités techniques en utilisant le cœur HMS de premier plan

Discussion avec des experts du secteur et le jury d'experts d'Apps UP

Accès gratuit aux événements, cours et certifications des développeurs Huawei

Pour célébrer le lancement du concours, Huawei a organisé un événement virtuel en direct le mardi 30 juin à 12 h UTC+1 pour présenter ce qui attend les développeurs. L'événement a marqué l'ouverture du concours mondial, avec des exposés de Zhang Ping'an, président du service de nuage au consommateur, du Groupe des affaires au consommateur de Huawei, de développeurs d'applications retenus et d'experts du cœur HMS.

Parmi les exemples d'intégration avec le cœur HMS présentés durant le lancement, citons l'application d'art Sketch AR, une application qui utilise l'IA élevée de HUAWEI pour créer une application plus intelligente de création artistique virtuelle. Une autre application est StorySign, qui s'intègre à la trousse d'apprentissage machine et combine la reconnaissance d'images, la reconnaissance optique de caractères (OCR) de l'IA élevée de HUAWEI pour traduire des livres pour enfants populaires en langue des signes afin que des enfants sourds puissent profiter de l'heure du conte.

Dans son commentaire concernant le lancement du concours HUAWEI HMS App Innovation, Apps UP, Zhang Ping'an a déclaré : « Le nombre de développeurs brillants dans l'écosystème HMS ne cesse de croître. Le travail des développeurs est un élément essentiel dans une grande partie de notre quotidien. Grâce aux applications qu'ils créent, ils nous permettent de naviguer harmonieusement dans le monde qui nous entoure. Huawei veut inviter des développeurs à se joindre à nous pour construire un avenir meilleur et transformer leurs idées en réalité grâce au cœur HMS offert par Huawei Mobile Services ».

Comment participer au concours

Les participants doivent ouvrir un compte dans le site Web officiel https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup entre le 30 juin et le 30 août 2020 et s'inscrire soit en qualité d'individu ou d'une équipe constituée de trois membres maximum. Toutes les applications doivent être développées avec l'intégration du cœur HMS et présentées sur le site Web officiel du concours avant le 30 août 2020 à 18 h UTC+8. Un groupe d'experts régionaux de l'industrie notera chaque entrée sur la valeur sociale, la valeur commerciale, l'expérience utilisateur et l'originalité.

De là, au stade de l'examen public, les 20 meilleures applications présélectionnées dans chaque région seront mises à la disposition du public, qui pourra les télécharger sur le site officiel du concours ou dans la HUAWEI AppGallery à partir du 21 septembre, les mettant sur la voie des finales en octobre.

Prêt à exploiter le potentiel infini du monde des applications avec Huawei? Pour en savoir plus, consultez le site https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup.

