Avec l'énergie éolienne, Destruction Bay se tourne vers les filières renouvelables

DESTRUCTION BAY, YK, le 24 août 2019 /CNW/ - Les meilleures solutions pour combattre les changements climatiques dans les collectivités autochtones en régions rurales et éloignées viennent des gens qui y habitent. C'est pourquoi le Canada aide les collectivités à utiliser moins de diesel et plus d'énergie renouvelable - et ainsi stimuler la prospérité économique tout en protégeant notre environnement.

Le député du Yukon, l'honorable Larry Bagnell, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, et de la ministre des Relations Couronnes-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,1 millions de dollars à la Première Nation de Kluane pour l'installation et l'exploitation d'éoliennes qui aideront la communauté à s'affranchir du diesel.

Les trois éoliennes de 100 kilowatts qui seront installées à Destruction Bay, au Yukon, fourniront à la communauté une source d'énergie renouvelable à intégrer à son réseau électrique local. Cet ajout réduira les émissions de gaz à effet de serre et créera de l'emploi localement.

Ressources naturelles Canada affecte au projet 2 millions de dollars du programme Énergie propre pour les communautés rurales et éloignées, qui fait partie intégrante du plan d'infrastructures fédéral de plus de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada. Pour sa part, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada y affecte 1,1 million de dollars du programme ARDEC Nord. Les deux programmes appuient la transition vers un avenir énergétique plus durable et plus propre en investissant dans des projets qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles dans les localités rurales et éloignées et dans les communautés autochtones de notre pays.

Le plan national sur le climat prévoit des mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les infrastructures vertes et les technologies des énergies renouvelables sont au cœur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« La dédiélisation réduit la pollution et les frais d'énergie, assainit l'air et ouvre des possibilités d'emplois localement. Nous sommes fiers de nous associer aux communautés autochtones qui se lancent dans des projets d'énergie propre innovateurs pour améliorer leur résilience, dans leur intérêt et dans celui des générations à venir. »

L'honorable Larry Bagnell

Député du Yukon

« Le gouvernement du Canada fait équipe avec ses partenaires autochtones en appui à leur vision d'un avenir énergétique propre et d'une économie durable. Par des investissements comme celui-ci dans l'intégration d'énergie renouvelable, nous travaillons avec nos partenaires du Nord à faire en sorte qu'ils dépendent moins du diesel pour se chauffer et produire de l'électricité. Ce premier projet éolien d'une communauté du Nord canadien témoigne du leadership et de la hauteur de vue de la Première Nation de Kluane. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Yukon est fier d'aider la Première Nation de Kluane à exploiter une énergie renouvelable locale qui répondra aux besoins de la communauté de manière durable. Ce projet éolien réduira les émissions de gaz à effet de serre tout en permettant à la Première Nation de Kluane de développer ses compétences relativement à des technologies émergentes qui peuvent se révéler avantageuses tant pour l'économie que pour l'environnement. »

L'honorable Ranj Pillai

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

« La Première Nation de Kluane travaille depuis les années 1980 sur des ressources renouvelables, soit les microcentrales hydroélectriques, la géothermie, l'éolien et le chauffage à la biomasse. L'aboutissement de ce projet éolien est une énorme réalisation pour toutes les parties qui y ont travaillé. »

Chef Bob Dickson

Première Nation de Kluane

Liens pertinents

Destruction Bay - Projet d'énergie renouvelable hybride diesel

Énergie propre pour les communautés rurales et éloignées

Programmes d'infrastructures vertes

Investir dans le Canada

Première Nation de Kluane (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada