AvaTrade accroît sa présence sur la scène mondiale avec un nouveau bureau en Pologne

- Le broker de trading de détail AvaTrade ouvre son onzième bureau en Pologne, offrant un support client dédié et des formations en polonais, le tout conformément à la réglementation locale

DUBLIN, 8 juin 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, broker de forex et de CFD primé, a annoncé l'ouverture d'un tout nouveau bureau à Varsovie, en Pologne. Cette expansion est une nouvelle étape dans le développement international d'AvaTrade, qui possède notamment des bureaux à Dublin, Milan, Tokyo et Sydney. Cela constitue un pas en avant important pour le broker, qui a pour ambition de répondre aux besoins des traders au niveau international.

La création du nouveau bureau, qui fait suite à une récente ouverture à Abu Dhabi, permettra aux clients polonais d'AvaTrade de profiter d'une expérience de trading localisée, avec un support client dans leur langue maternelle, conformément à la réglementation locale. Le nouveau bureau sera dirigé par le directeur de succursale Patryk Schulmeister, qui apporte plus de dix ans d'expérience dans les domaines des médias, du marketing et des ventes en ligne.

Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade, commente : « AvaTrade s'engage à fournir aux gens du monde entier les moyens de trader dans un environnement sûr, innovant et fiable. L'ouverture de notre bureau polonais permettra aux traders locaux de bénéficier d'une expérience de trading plus riche, soutenue par notre service de pointe, d'un support dédié et de solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins de trading, le tout dans leur langue. Sous la direction de Patryk, je n'ai aucun doute sur le fait que cette nouvelle aventure verra notre activité se renforcer en Pologne. »

Schulmeister ajoute : « Je suis ravi de diriger la succursale polonaise d'AvaTrade et impatient de contribuer à la croissance de l'entreprise ici à Varsovie. Compte tenu du succès d'AvaTrade à travers le monde, je suis convaincu que nos produits susciteront le même intérêt en Pologne et je prévois une année à venir passionnante. »

Pour en savoir plus sur la présence mondiale d'AvaTrade : https://www.avatrade.fr/.

À propos d'AvaTrade :

Broker de forex et de CFD réglementé et primé, AvaTrade a été fondé en 2006 et propose plus de 1 000 instruments financiers, en plus d'une suite complète de plateformes de trading de premier plan, y compris AvaTradeGO, une application mobile de pointe. Les clients bénéficient de gestionnaires de comptes personnels, d'une collection complète de matériel pédagogique et d'un support client multilingue. AvaTrade s'adapte aux traders de tous niveaux et garantit en outre un trading sécurisé avec un chiffrement avancé et des comptes entièrement séparés. AvaTrade est réglementé dans huit juridictions et a récemment été nommé broker n° 1 par The European, l'une des publications d'affaires le plus respectée au monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg