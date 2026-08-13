Avasara Finance legte Quartalsergebnis vor

Avasara Finance gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch