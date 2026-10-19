Avanza Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avanza Bank gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.90 SEK, nach 4.37 SEK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.28 Prozent auf 1.67 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4.98 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.31 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch