Avantor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avantor präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.30 USD, nach -1.040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1.70 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch