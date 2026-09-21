Avantor Aktie 46393297 / US05352A1007
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21.09.2026 12:32:39
Avantor Names Todd Garner Chief Financial Officer
(RTTNews) - Avantor, Inc. (AVTR) Monday announced the appointment of Todd Garner as Executive Vice President and Chief Financial Officer.
Most recently Garner was with CONMED Corp., where he served as Executive Vice President and Chief Financial Officer from 2018-2026. He brings more than 30 years of finance, operational and public company leadership experience.
Garner will oversee Avantor's global finance organization, including financial planning and analysis, accounting, treasury, tax, investor relations and internal audit.
Steve Eck, senior vice president and chief accounting officer, has been serving as Interim CFO since June 24, 2026, and will continue in his CAO role.
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