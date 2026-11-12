Avanti Feeds vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avanti Feeds hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11.25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.10 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.53 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch