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24.11.2026 06:37:00
Avante: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Avante hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.73 Prozent auf 10.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
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