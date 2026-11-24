Avante hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.73 Prozent auf 10.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch