Avante: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Avante stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite standen 10.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch