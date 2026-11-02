AVANT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AVANT hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 23.02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AVANT 23.34 JPY je Aktie eingenommen.

AVANT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch