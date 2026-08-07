AVANT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AVANT lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

AVANT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31.91 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 83.41 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 94.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30.48 Milliarden JPY, während im Vorjahr 28.23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch