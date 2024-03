Avangrid-Aktie gesucht: Iberdrola an restlichen Avangrid-Aktien interessiert

Der spanische Konzern teilte mit, dass er ein unverbindliches Angebot zum Kauf aller Aktien des US-Energieunternehmens, die er noch nicht besitzt, für rund 2,49 Milliarden Dollar abgegeben hat. Dieser Preis entspricht 34,25 Dollar pro Stammaktie, so Iberdrola . Laut der Avangrid -Website besitzt Iberdrola derzeit 81,5 Prozent des Energieunternehmens.

Iberdrola erklärte, die Transaktion entspreche der Strategie, die Präsenz in stabilen Märkten auszubauen, in denen er in Stromnetze investieren kann. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von Verhandlungen und Due-Diligence-Prüfungen sowie der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Unterstützung durch die Avangrid-Aktionäre, so Iberdrola.

Die Iberdrola-Aktie gewann in Madrid letztlich 2,64 Prozent auf 11,10 Euro. Für die Avangrid-Aktie geht es an der NYSE zeitweise um 12,34 Prozent rauf auf 36,04 US-Dollar.

Von David Sachs

BARCELONA (Dow Jones)