Avance Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avance Technologies hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Avance Technologies ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 606.5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 374.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch