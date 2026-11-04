Avance Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Avance Technologies stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321.6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 22.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414.0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch