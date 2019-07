Avancée majeure pour optimiser le succès des fécondations in vitro

La clinique ovo annonce une avancée majeure pour les femmes ayant une indication de fécondation in vitro.

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Après plusieurs années de développement, la clinique ovo lance sur le marché un nouveau test de réceptivité endométriale : adhesio RT.

En complément des techniques conventionnelles de Procréation Médicalement Assistée (PMA), ce test permet de personnaliser le transfert d'embryon en identifiant le moment précis où l'endomètre de la femme est réceptif. Adhesio RT a fait l'objet d'une approche scientifique originale impliquant l'étude du dialogue entre l'embryon et l'endomètre maternel, permettant ainsi d'augmenter le potentiel de grossesse suite au transfert d'embryon. Ce test permet aux médecins de déterminer le moment précis où la femme est le plus apte à recevoir l'embryon afin qu'il s'implante dans l'utérus.

Cette avancée médicale a été possible grâce au Programme d'Aide à la Recherche Industrielle (PARI) du Conseil National de Recherches du Canada (CNRC).

Le test adhesio RT a été présenté en avant-première devant une salle comble lors du congrès annuel de l'ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) à Vienne, le 25 juin 2019 par le Dr Jacques Kadoch, cofondateur de la Clinique ovo et directeur médical d'ovo r&d. Il a suscité un intérêt certain de la part de l'ensemble de la communauté scientifique.

« L'implantation de l'embryon dans l'endomètre reste la partie la plus obscure de la fertilité. Le test adhesio RT est donc une réalisation majeure de notre équipe scientifique permettant sans aucun doute d'optimiser les chances de réussite en fécondation in vitro.» explique le Dr Kadoch.

A propos de la clinique ovo:

Depuis sa création en 2003, la clinique ovo a offert ses services à plus de 89 000 patients dans les domaines de la fertilité, du dépistage prénatal, de la conservation du sang de cordon ombilical ou plus généralement, dans le domaine de la santé de la femme. Depuis 2007, les activités de recherche sont structurées du département ovo r&d.

Aujourd'hui, la clinique ovo met sur le marché un nouveau test de réceptivité endométriale, adhesio RT, qui s'ajoute aux nombreux tests déjà offerts à la clinique.

Pour en savoir plus : www.cliniqueovo.com

SOURCE Clinique ovo