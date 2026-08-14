Avalyn Pharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avalyn Pharma hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.46 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Avalyn Pharma ebenfalls 0.460 USD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch