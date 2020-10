Avaloq wird von japanischer NEC übernommen - Temenos-Aktie unter Druck

Im Markt für Bankensoftware kommt es zu einer Milliardenübernahme.

Die Schweizer Avaloq -Gruppe erhält mit der japanischen IT-Gruppe NEC Corporation einen neuen Besitzer.

Eine Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent der Avaloq-Aktien von bestehenden Aktionären sei unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Übernahme bewertet das Schweizer Unternehmen mit 2,05 Milliarden Franken. Die Partnerschaft ermögliche es Avaloq, die Innovation zu beschleunigen und Präsenz rund um den Globus zu erweitern, so die Mitteilung.

Avaloq ist gemäss der heutigen Mitteilung ein Anbieter von digitalen Banking-Lösungen für High-End-Vermögensverwaltungsdienste und Privatbanken weltweit. Während dieser Bereich weiterhin ein klarer Fokus bleibe, wolle man in Zukunft auch das Mass-Affluent-Segment bearbeiten.

Die japanische NEC steigt derweil mit der Übernahme von Avaloq in den Bankensoftware-Bereich ein. Da jede der beiden Firmen in ihrem Bereich Marktführer sei, werde die Kombination der beiden Unternehmen das langfristige Wachstum, die globale Expansion und die Wertschöpfungsstrategie beschleunigen, heisst es.

Avaloq wird den Angaben zufolge weiterhin als eigenständige Einheit mit Hauptsitz in der Schweiz operieren. Die Transaktion werde auch nicht zu einem Personalabbau führen, heisst es. Zudem stehe das Management geschlossen hinter der Wachstumsstory. Die Akquisition soll bis April 2021 abgeschlossen sein und stehe unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

1985 gegründet

Avaloq wurde 1985 von Francisco Fernandez gegründet, wobei das Unternehmen aus einem Spin-off von Martin Ebners BZ-Gruppe hervorging. Es machte 2019 einen Umsatz von 609 Millionen Franken und einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) von 97 Millionen Franken.

Gemäss eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen über 2000 Beschäftigte und hat derzeit 26 Büros in neun Ländern. Zu den Kunden gehören mehr als 150 Banken und Vermögensverwalter weltweit. 45 Prozent der Aktien befinden sich im Besitz von Warburg Pincus, während der Rest vom Gründer und Mitarbeitenden gehalten wird.

Temenos-Aktien nach Avaloq-News unter Druck

Die Aktien von Temenos büssen am Montag im frühen Handel deutlich an Terrain ein und hinken dem steigenden Gesamtmarkt damit klar hinterher. Der Bankensoftware-Hersteller erhält durch die Übernahme von Avaloq durch die japanische NEC-Gruppe eine verstärkte Konkurrenz.

Die Temenos-Titel verlieren zeitweise 0,76 Prozent auf 117,50 Franken.

Laut ZKB dürfte für Temenos vor allem in Japan die Konkurrenz grösser werden. NEC sei als IT-Dienstleister dort stark und werde eine grosse Starthilfe für Avaloq sein, heisst es in einem Kommentar. Ausserhalb der Schweiz sei Avaloq auch präsent und dürfte vor allem von der Finanzkraft von NEC profitieren, um das Geschäft auch international weiterzuentwickeln.

Der zuständige Analyst geht davon aus, dass Avaloq dank NEC als starker internationaler Eigner das Vertrauen von Banken bezüglich einer nachhaltigen Strategie stärken könne. Kurzfristig ändere sich an der Wettbewerbspositionen der beiden Gesellschaften allerdings nichts, glaubt er.

Ähnlich sehen dies die Analysten von Bryan Garnier. "Wir sind der Meinung, dass diese Übernahme für Temenos in seinem Wettbewerbsumfeld nichts ändern wird", heisst es dort in einem Kommentar. Avaloq als Hauptkonkurrent von Temenos in der privaten Vermögensverwaltung mit starken Positionen in der Schweiz habe zwar ein IPO-Projekt gehabt, stattdessen aber den Verkauf an NEC vorgezogen.

Bei einem Umsatz von knapp 610 Millionen Franken im letzten Jahr und einem Übernahmepreis von 2,05 Milliarden Franken sei die Übernahme nur für ein EV/Umsatz-Multiple von 3,4x erfolgt - dies gegenüber 11,0x bei Temenos, rechnen die Analysten zudem vor.

uh/rw

Freienbach (awp)