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Erweiterte Services 17.03.2026 10:20:00

Avaloq und BlackRock-Tochter Aladdin Wealth erhalten Auftrag von Arab Bank Switzerland

Avaloq und BlackRock-Tochter Aladdin Wealth erhalten Auftrag von Arab Bank Switzerland

Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq und die Blackrock-Tochter Aladdin Wealth haben einen Auftrag der Privatbank Arab Bank Switzerland erhalten.

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Neu liefern die beiden Unternehmen der Bank erweiterte Services in den Bereichen Mobile Banking und Relationship Management.

Die Arab Bank Switzerland sei dabei die erste Schweizer Bank, die sich für die gemeinsame Technologielösung von Avaloq und die BlackRock-Tochter Aladdin Wealth entschieden habe, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Im Rahmen der Erneuerung des Vertrags werde die Arab Bank Switzerland nun die Nutzung der Avaloq Plattform auf Mobile Banking ausweiten. Zusätzlich führe die Bank die Lösung RM Workplace von Avaloq im Frontoffice ein.

Avaloq arbeitet den Angaben zufolge bereits seit 2017 mit der Arab Bank Switzerland zusammen und stellt ihr ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) für das Kernbankensystem in Verbindung mit der Auslagerung von Bankprozessen (BPaaS) zur Verfügung.

Zürich (awp)

Weitere Links:

EFG-Aktie verliert: Bank setzt auf BlackRocks Aladdin-Plattform für bessere Anlageberatung

Bildquelle: Andrew Burton/Getty Images

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