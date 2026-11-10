Avaloq steigt mit neuer Plattform in US-Vermögensverwaltungsmarkt ein

Zürich (awp) - Der Bankensoftwareanbieter Avaloq expandiert in die USA. Das zur japanischen NEC Corporation gehörende Unternehmen hat mit Avaloq Mosaic eine neue Plattform für den US-Vermögensverwaltungsmarkt eingeführt, wie es am Dienstag mitteilte.

Die modulare Plattform soll es Vermögensverwaltern ermöglichen, ihre bestehenden IT-Systeme schrittweise zu modernisieren, ohne diese vollständig ersetzen zu müssen. Dazu werden Anlagedaten und Portfolioprozesse aus unterschiedlichen Systemen miteinander verknüpft.

Zum Marktstart bietet Avaloq zwei Kernfunktionen an: Portfolio IQ zur Zusammenführung von Anlage- und Portfoliodaten sowie Allocator zur Umsetzung und Verwaltung von Anlagestrategien über zahlreiche Kundenportfolios hinweg. Weitere Funktionen, unter anderem für die steueroptimierte Anlageverwaltung und die Wertpapierfinanzierung, sollen folgen. Auch die Einbindung von KI-Anwendungen ist vorgesehen.

Für den Markteintritt hat Avaloq ein US-Führungsteam aufgebaut. Geleitet wird die US-Gesellschaft von Suzzanna Gill als Präsidentin. Joel Lewis ist als Managing Director für die Region USA zuständig.

Avaloq betreut nach eigenen Angaben weltweit mehr als 170 Finanzinstitute.

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