Avalon Technologies legte Quartalsergebnis vor

Avalon Technologies hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.22 INR gegenüber 2.14 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Avalon Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 4.84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 49.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch