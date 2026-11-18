Avalon Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.49 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Avalon Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47.37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch