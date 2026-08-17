Avalon Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Avalon Acquisition A hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.47 USD gegenüber -57.550 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Avalon Acquisition A 0.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch