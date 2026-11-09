Avalon A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Avalon A hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.490 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Avalon A mit einem Umsatz von insgesamt 24.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch