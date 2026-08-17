Available Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Available Finance veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75.66 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36.74 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.5 Millionen INR – ein Plus von 1.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Available Finance 1.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch