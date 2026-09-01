Firma Holdings Aktie 24766225 / US31832R1095
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01.09.2026 08:02:00
Auxxo: Cash für Gründerinnen - VC-Firma schliesst neuen 33-Millionen-Fonds
Firma HoldingsFrauen gründen seltener und bekommen weniger Wagniskapital. Die Chefinnen der VC-Firma Auxxo wollen diesen Trend umkehren – mit einem neuen Fonds, einer Matchingplattform für Gründerinnen und einem Investmentprozess, der wieder stärker dem eigenen Urteil folgen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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