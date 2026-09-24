Autozone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Autozone liess sich am 22.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Autozone die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 78.59 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Autozone 66.84 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.25 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 8.57 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 211.51 CAD gegenüber 202.19 CAD im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Autozone mit einem Umsatz von insgesamt 28.20 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26.43 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 6.69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch