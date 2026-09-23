AutoZone hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AutoZone veröffentlichte am 22.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 56.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AutoZone noch ein Gewinn pro Aktie von 48.71 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6.59 Milliarden USD gegenüber 6.24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 53.65 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6.67 Milliarden USD geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 152.55 USD. Im Vorjahr hatte AutoZone 144.87 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AutoZone 20.34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18.94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 150.44 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 20.42 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.ch