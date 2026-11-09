AUTOWAVE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AUTOWAVE veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.66 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2.53 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AUTOWAVE 2.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch