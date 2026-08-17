AUTOWAVE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AUTOWAVE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3.10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AUTOWAVE 3.38 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2.46 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch