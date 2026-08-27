|
27.08.2026 06:37:00
AutoWallis gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AutoWallis hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1.27 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AutoWallis 3.38 HUF je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115.10 Milliarden HUF – das entspricht einem Minus von 10.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.16 Milliarden HUF in den Büchern gestanden hatten.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.28 HUF ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 115.10 Milliarden HUF erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.