AutoWallis gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AutoWallis hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.27 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AutoWallis 3.38 HUF je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115.10 Milliarden HUF – das entspricht einem Minus von 10.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.16 Milliarden HUF in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.28 HUF ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 115.10 Milliarden HUF erwartet.

Redaktion finanzen.ch