AUTOSERVER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AUTOSERVER hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 56.27 JPY gegenüber 47.06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AUTOSERVER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch