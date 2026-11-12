AUTOSERVER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AUTOSERVER liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AUTOSERVER die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60.86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AUTOSERVER 55.16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch