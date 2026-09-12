Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.09.2026 08:52:00
Autos: Chinesische Hersteller wollen VW und Co. mit Billigproduktion bedrängen
VolkswagenChinesische Autobauer erobern Europa schleppend, doch das wird sich ändern: Bald eröffnen sie Fabriken auf dem Kontinent, in denen sie schneller und kostengünstiger produzieren als die Konkurrenz. Experten erwarten enormes Absatzwachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
77.66 CHF 1.04%
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.09.26