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Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

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12.09.2026 08:52:00

Autos: Chinesische Hersteller wollen VW und Co. mit Billigproduktion bedrängen

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Chinesische Autobauer erobern Europa schleppend, doch das wird sich ändern: Bald eröffnen sie Fabriken auf dem Kontinent, in denen sie schneller und kostengünstiger produzieren als die Konkurrenz. Experten erwarten enormes Absatzwachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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