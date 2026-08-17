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17.08.2026 06:37:00
Autonomous Control Systems Laboratory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Autonomous Control Systems Laboratory gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15.01 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Autonomous Control Systems Laboratory ein EPS von -16.660 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 272.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 275.9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.03 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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