Autonomous Control Systems Laboratory präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Autonomous Control Systems Laboratory veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 8.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Autonomous Control Systems Laboratory noch ein Gewinn pro Aktie von -46.010 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Autonomous Control Systems Laboratory 646.3 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 138.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 270.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch