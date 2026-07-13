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Autonomix Medical Aktie 128313412 / US05330T1060

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13.07.2026 16:47:13

Autonomix Medical Slides 11% After Canadian Patent Grant

(RTTNews) - Autonomix Medical, Inc. (AMIX) shares fell 11.05 percent to $5.83 on Monday, despite the company announcing the grant of a new Canadian patent that expands its intellectual property portfolio for precision nerve-targeted therapies.

The stock opened at $5.86 after closing at $6.57 in the previous session on the Nasdaq. It traded between $5.54 and $6.05 during the session, while about 2.43 million shares changed hands, compared with an average daily volume of 0.04 million shares.

The patent, titled "Endoscopic Sympathectomy Systems and Methods," strengthens Autonomix's global IP portfolio to 112 issued or pending patent applications. The technology covers real-time nerve sensing, mapping, physiological monitoring and feedback-guided neuromodulation, supporting the company's platform for treating conditions such as hypertension, heart failure and metabolic disorders.

Autonomix's shares have traded between $4.20 and $55.44 over the past 52 weeks.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’820.98 19.77 SGQBEU
Short 15’144.72 13.56 SX0BIU
Short 15’699.63 8.84 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’257.75 13.07.2026 16:50:44
Long 13’624.54 19.24 SMB1YU
Long 13’315.63 13.62 SJBMDU
Long 12’778.04 8.95 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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