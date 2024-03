Autoneum eröffnet neue Werke in China und Indien

Winterthur (awp) - Der Autozulieferer Autoneum baut seine Präsenz in China und Indien mit zwei neuen Werken aus. Damit will der Konzern seine Kundennähe in den beiden bedeutenden Produktionszentren Changchun in der chinesischen Provinz Jilin und Pune im Westen Indiens erhöhen.

Autoneum beliefere bereits heute internationale und lokale Autohersteller in Asien mit Leichtbaukomponenten für den Lärm- und Hitzeschutz, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ein Investitionsvolumen wurde in dem Communiqué nicht genannt.

Das neue Werk in China werde dabei als Joint Venture betrieben, die Produktion werde dort ab Ende 2024 hochgefahren. Das Werk in Pune wiederum werde bereits ab dem zweiten Quartal 2024 mit der Produktion beginnen.

ra/tp