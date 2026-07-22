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Produktionskapazitäten 22.07.2026 09:42:36

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

Autoneum erweitert seine Produktionskapazitäten in China mit zwei neuen Werken in Wuhu und Anqing in der Provinz Anhui.

Autoneum
104.85 CHF 0.92%
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Die Autoneum-Standorte mit insgesamt 25'000 Quadratmetern beliefern unter anderem den Hersteller Chery mit Innenraum- und Akustikkomponenten.

Insgesamt sollen rund 400 Mitarbeitende beschäftigt werden, wie das Winterthurer Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Autoneum-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 104,60 CHF.

Link zum Originaltext: https://www.autoneum.com/de/2026/07/22/autoneum-staerkt-partnerschaft-mit-oem-chery-durch-neue-werke-in-china/

awp-robot/uh/cg

Winterthur (awp)

Weitere Links:

Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt

Bildquelle: autoneum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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