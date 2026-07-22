Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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22.07.2026 09:42:36
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
Autoneum erweitert seine Produktionskapazitäten in China mit zwei neuen Werken in Wuhu und Anqing in der Provinz Anhui.
Insgesamt sollen rund 400 Mitarbeitende beschäftigt werden, wie das Winterthurer Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Die Autoneum-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 104,60 CHF.
Link zum Originaltext: https://www.autoneum.com/de/2026/07/22/autoneum-staerkt-partnerschaft-mit-oem-chery-durch-neue-werke-in-china/
awp-robot/uh/cg
Winterthur (awp)
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