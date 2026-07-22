Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

Die Autoneum -Standorte mit insgesamt 25'000 Quadratmetern beliefern unter anderem den Hersteller Chery mit Innenraum- und Akustikkomponenten.

Insgesamt sollen rund 400 Mitarbeitende beschäftigt werden, wie das Winterthurer Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Autoneum-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 104,60 CHF.

Link zum Originaltext: https://www.autoneum.com/de/2026/07/22/autoneum-staerkt-partnerschaft-mit-oem-chery-durch-neue-werke-in-china/

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Winterthur (awp)