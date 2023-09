Autoneum-Aktie mit deutlichen Verlusten: Autoneum setzt Bezugspreis für neue Aktien bei 90,75 Franken fest

Demnach sollen bis zu 1,17 Millionen neue Namenaktien für 90,75 Franken das Stück zur Zeichnung aufgelegt werden. Am Vorabend hatten die Aktien bei 129,60 Franken geschlossen.

Damit will das Unternehmen wie angekündigt rund 100 Millionen Franken einnehmen, hiess es in einem Communiqué. Mit dem Geld will Autoneum die Akquisition von Borgers Automotive finanzieren, die per 1. April abgeschlossen wurde.

Die beiden grössten Autoneum-Aktionäre ziehen mit. Den Angaben zufolge haben sich Artemis und die PCS Holding verpflichtet, neue Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten zu zeichnen.

Die Konditionen der Kapitalerhöhung sehen vor, dass für vier Aktien ein neuer Anteil gezeichnet werden kann. Die Bezugsfrist dauert vom 19. bis 27. September 2023. Autoneum behält sich vor, nicht gezeichnete Aktien zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren.

Die Aktie von Autoneum verliert im Handel an der SIX zeitweise 3,09 Prozent auf 125,60 CHF.

Winterthur (awp)